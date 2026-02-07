LEÃO PRONTO

Com reforços do time principal, Vitória está escalado para encarar o Jequié pelo Baianão

Válido pela 7ª rodada, a partida será disputada no Waldomirão, em Jequié

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:21

Osvaldo em ação pelo Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está escalado para enfrentar o Jequié logo mais, às 16h, no estádio Waldomirão, em Jequié, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro volta a campo com uma formação alternativa, comandada pelo técnico Rodrigo Chagas, mas contará com a presença de alguns atletas que integram o elenco principal.

A principal novidade é o zagueiro Riccelli, que vinha sendo titular da equipe no Campeonato Brasileiro e reforça o time nesta rodada do estadual. Além dele, o volante Ronald e o atacante Osvaldo permanecem à disposição da equipe que disputa o Baianão.

Com isso, o Leão deve começa a partida com: Yuri Sena; Gean, Edenilson, Riccelli, Diogo e Felipe Vieira; Dudu Miraíma e Ronald; Kike Saverio, Osvaldo e Lawan.

No banco de reservas, Rodrigo Chagas conta com opções como Zé Breno, Luís Miguel e Pablo, um dos destaques da equipe na competição estadual.