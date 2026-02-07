Com reforços do time principal, Vitória está escalado para encarar o Jequié pelo Baianão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:21
O Vitória está escalado para enfrentar o Jequié logo mais, às 16h, no estádio Waldomirão, em Jequié, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro volta a campo com uma formação alternativa, comandada pelo técnico Rodrigo Chagas, mas contará com a presença de alguns atletas que integram o elenco principal.
A principal novidade é o zagueiro Riccelli, que vinha sendo titular da equipe no Campeonato Brasileiro e reforça o time nesta rodada do estadual. Além dele, o volante Ronald e o atacante Osvaldo permanecem à disposição da equipe que disputa o Baianão.
Com isso, o Leão deve começa a partida com: Yuri Sena; Gean, Edenilson, Riccelli, Diogo e Felipe Vieira; Dudu Miraíma e Ronald; Kike Saverio, Osvaldo e Lawan.
No banco de reservas, Rodrigo Chagas conta com opções como Zé Breno, Luís Miguel e Pablo, um dos destaques da equipe na competição estadual.
Na terceira colocação, com nove pontos, o Vitória busca um triunfo para se aproximar da classificação à segunda fase e ultrapassar um concorrente direto, já que o Jequié ocupa a vice-liderança com dez pontos somados.