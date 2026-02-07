Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com reforços do time principal, Vitória está escalado para encarar o Jequié pelo Baianão

Válido pela 7ª rodada, a partida será disputada no Waldomirão, em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:21

Osvaldo em ação pelo
Osvaldo em ação pelo Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está escalado para enfrentar o Jequié logo mais, às 16h, no estádio Waldomirão, em Jequié, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro volta a campo com uma formação alternativa, comandada pelo técnico Rodrigo Chagas, mas contará com a presença de alguns atletas que integram o elenco principal.

A principal novidade é o zagueiro Riccelli, que vinha sendo titular da equipe no Campeonato Brasileiro e reforça o time nesta rodada do estadual. Além dele, o volante Ronald e o atacante Osvaldo permanecem à disposição da equipe que disputa o Baianão.

Com isso, o Leão deve começa a partida com: Yuri Sena; Gean, Edenilson, Riccelli, Diogo e Felipe Vieira; Dudu Miraíma e Ronald; Kike Saverio, Osvaldo e Lawan.

LEIA MAIS 

Ex-Vitória, Janderson vive fase artilheira e coloca time europeu no G-4

CBF avalia diminuir número de clubes e rebaixados do Brasileirão

Vitória e Jequié se enfrentam em confronto direto pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Jequié x Vitória pelo Campeonato Baiano

Ex-Vitória vive primeiros dias no exterior após melhor temporada da carreira

No banco de reservas, Rodrigo Chagas conta com opções como Zé Breno, Luís Miguel e Pablo, um dos destaques da equipe na competição estadual.

Na terceira colocação, com nove pontos, o Vitória busca um triunfo para se aproximar da classificação à segunda fase e ultrapassar um concorrente direto, já que o Jequié ocupa a vice-liderança com dez pontos somados.

Tags:

Vitória Jequié Campeonato Baiano 2026

Mais recentes

Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores
Imagem - AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens