ATÉ QUANDO?

Comentarista chama brasileiros de 'macacos' e Leila Pereira de 'cachorra de merda'

Enrique Vargas Peña ironizou episódio envolvendo Luighi, do Palmeiras

O comentarista paraguaio Enrique Vargas Peña, âncora da rádio ABC Cardinal, chamou os brasileiros de "macacos" ao falar sobre a derrota da Seleção para a Argentina, por 4x1, na última terça-feira (25), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.>

Enrique Vargas Peña, comentarista do jornal paraguaio ABC Color, chama brasileiros de "macacos" e Leila Pereira de "cachorra de m****". ? @g1 ? Reprodução pic.twitter.com/XJLi6O0YMD

Uma apresentadora interrompeu na sequência: "Meu Deus...você vai receber uma multa". Ela se referia à pena que o Paraguai impõe a quem é condenado por racismo no país. A lei paraguaia considera "atos discriminatórios e racistas" um ato infracional - ou seja, não é considerado um delito nem um crime. O país prevê multas de até R$ 7,8 mil e não prevê prisão.>

Vargas Peña respondeu com um ataque à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. "Aquela cachorra de merda não vai dirigir a palavra para mim".>

O episódio ocorre após um caso de racismo contra o atacante Luighi, do Palmeiras, por torcedores do Cerro Porteño em partida válida pela Libertadores sub-20. Leila Pereira foi uma das vozes mais críticas ao clube e às autoridades paraguaias. Ela afirmou que a multa de US$ 50 mil imposta pela Conmebol era "ridícula".>