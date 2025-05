'DIFÍCIL DE ASSIMILAR'

Comentarista lamenta após ser demitido da Globo: 'Ainda nem entendi o motivo'

Conrado Santana deixou emissora após 14 anos de serviço

O comentarista Conrado Santana se pronunciou nas redes sociais após a demissão da Globo. A saída do funcionário foi confirmada pela equipe de comunicação da emissora na última segunda-feira (5), por meio de uma breve nota oficial. O motivo do desligamento não foi informado.>

"O comentarista Conrado Santana não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo", declarou a empresa, em comunicado. >

Em seu perfil nas redes sociais, o profissional demonstrou surpresa e frustração com a demissão. "Fui demitido hoje do SporTV/Grupo Globo. Confesso que não esperava e está sendo difícil assimilar. Ainda nem entendi o motivo", admitiu.>

Conrado estava há 14 anos no Grupo Globo. Ele começou na empresa em 2011, como estagiário, e passou por várias funções até virar comentarista, em 2019. Atualmente, ele participava dos programas ‘Tá na Área’ e ‘Seleção SporTV’ ao lado de nomes como André Rizek.>

"Ser comentarista do SporTV era o sonho da minha vida e virou um grande orgulho também. Planejei e me preparei para isso. Até vim morar no Rio de Janeiro", publicou.>