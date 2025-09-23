Cobrança de nova taxa de visto americano é suspensa temporariamente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:33
A nova taxa de US$ 250 para emissão do visto americano não começará a ser cobrada em outubro. De acordo com a US Travel Association, entidade que reúne empresas do setor de turismo no país, a negociação do setor com o congresso dos Estados Unidos garantiu a suspensão temporária.
Em julho deste ano, Donald Trump sancionou a lei que encarecerá a solicitação do visto americano em 135%. A 'Taxa de Integridade do Visto' será aplicada para além das cobranças que já existem.
A nova legislação ainda determina um pagamento de US$ 24 (ou aproximadamente R$ 135) para o formulário de registro do visto (I-94), uma espécie de inscrição. A nova lei deixa claro que novos reajustes podem ser feitos a cada ano fiscal dos Estados Unidos.
Hoje, o consulado americano oferta dois tipos de visto. O primeiro é o de imigrantes, utilizado por quem deseja residir no país. O segundo é o de não imigrantes, destinado para pessoas que viajam de forma temporária. A Taxa de Integridade do Visto será cobrada para o segundo grupo.