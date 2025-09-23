PARA NÃO IMIGRANTES

Cobrança de nova taxa de visto americano é suspensa temporariamente

'Taxa de Integridade do Visto' será aplicada para além das cobranças que já existem

Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:33

Visto americano Crédito: Carlos Severo/Fotos Públicas

A nova taxa de US$ 250 para emissão do visto americano não começará a ser cobrada em outubro. De acordo com a US Travel Association, entidade que reúne empresas do setor de turismo no país, a negociação do setor com o congresso dos Estados Unidos garantiu a suspensão temporária.

Em julho deste ano, Donald Trump sancionou a lei que encarecerá a solicitação do visto americano em 135%. A 'Taxa de Integridade do Visto' será aplicada para além das cobranças que já existem.

A nova legislação ainda determina um pagamento de US$ 24 (ou aproximadamente R$ 135) para o formulário de registro do visto (I-94), uma espécie de inscrição. A nova lei deixa claro que novos reajustes podem ser feitos a cada ano fiscal dos Estados Unidos.