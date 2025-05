SUL-AMERICANA

Corinthians x América de Cali: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam nesta terça-feira (6), na Neo Química Arena, em São Paulo

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de maio de 2025 às 17:30

Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Corinthians e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O duelo terá transmissão ao vivo do SBT, da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).>

Corinthians

O Timão chega embalado após uma vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, com Yuri Alberto marcando três gols e Igor Coronado anotando nos acréscimos. Apesar disso, o clube é apenas o 3º colocado do Grupo C da Sul-Americana, com 4 pontos. A vitória em casa é fundamental para seguir vivo na briga pela classificação.>

O técnico Dorival Júnior não poderá contar com Gustavo Henrique (lesionado) e Felix Torres (suspenso). A novidade é o retorno do lateral Fabrizio Angeleri, poupado no fim de semana.>

América de Cali

A equipe colombiana lidera o Campeonato Colombiano com 33 pontos e empatou por 0 a 0 com o Junior Barranquilla no último jogo. Na Sul-Americana, ocupa a 2ª posição do grupo com 5 pontos, um a mais que o Corinthians. O técnico César Farías não terá o goleiro José Graterol, lesionado no joelho.>

Prováveis escalações de Corinthians x América de Cali

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Angeleri); Raniele, Martínez, Carrillo e Romero; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior>

América de Cali: Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Álvarez, Carrascal, Puertas e Quintero; Vergara e Holgado. Técnico: César Farías>

