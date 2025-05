LIBERTADORES

Alianza Lima x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam nesta terça-feira (6), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima

Alianza Lima e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).>

Onde assistir Alianza Lima x São Paulo ao vivo

O jogo será transmitido exclusivamente pela ESPN na TV fechada e pelo Disney+ via streaming.>

São Paulo

Líder do Grupo D com sete pontos, o Tricolor entra em campo para se aproximar da classificação às oitavas de final. A equipe venceu duas partidas e empatou uma até agora. O técnico Luis Zubeldía contará com os retornos importantes de Arboleda e Pablo Maia, mas terá desfalques de peso: Oscar, Luiz Gustavo, Calleri, Henrique e Igor Vinícius.>