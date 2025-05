LIBERTADORES

Fortaleza x Colo Colo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza

Depois de empatar sem gols com o São Paulo no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta suas atenções para a Copa Libertadores. O Tricolor do Pici enfrenta o Colo Colo nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada da fase de grupos, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida terá transmissão exclusiva pelo Paramount+, via streaming.>

Onde assistir Fortaleza x Colo Colo ao vivo

Situação na tabela

O Fortaleza é o terceiro colocado do Grupo E, com 4 pontos. Já o Colo Colo é o lanterna, com 2. Na última rodada, o jogo entre as equipes no Chile foi interrompido por uma invasão de torcedores e posteriormente anulado. A Conmebol deu a vitória ao time brasileiro, a única do Fortaleza até agora na Libertadores.>