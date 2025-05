SÉRIE A

Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (3), na Neo Química Arena

Onde assistir Corinthians x Internacional ao vivo

Corinthians

O Corinthians, agora sob o comando de Dorival Júnior, busca recuperação no campeonato após uma derrota por 4x0 para o Flamengo na última rodada. Na Copa do Brasil, a equipe venceu o Novorizontino por 1x0, fora de casa. O Timão entra na rodada ocupando a 12ª posição na tabela, com sete pontos somados. O zagueiro Gustavo Henrique está fora por conta de um procedimento cirúrgico para tratamento de uma hérnia inguinal. Já o atacante Memphis Depay é dúvida.>

Internacional

O Internacional vem de duas vitórias consecutivas: 3x1 sobre o Juventude no Campeonato Brasileiro e 1x0 sobre o Maracanã na Copa do Brasil. O Colorado está invicto há quatro jogos na Série A e começa a rodada na 6ª colocação, com nove pontos. Suspensos contra o Juventude, Agustín Rogel e Gabriel Mercado estão à disposição do técnico Roger Machado para encarar o Corinthians.>