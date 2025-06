MOTIVADO

Cotado como titular contra o Náutico, Kayky dispara: 'Meu melhor momento desde a lesão'

Camisa 37 tem 18 jogos disputados na temporada, com dois gols marcados e quatro assistências

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de junho de 2025 às 16:51

Kayky em entrevista coletiva antes de jogo contra o Náutico Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Após o revés no meio de semana contra o Confiança, o Bahia vai ter uma nova chance de confirmar a liderança do grupo B da Copa do Nordeste. Antes da partida contra o Náutico, neste sábado (7), o atacante Kayky concedeu coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6) e falou sobre a preparação para o confronto, válido pela última rodada da fase de grupos do Nordestão. A bola rola às 17h30, na Arena Fonte Nova.>

O Bahia já está classificado no Grupo B e precisa de um ponto para garantir o primeiro lugar. “Todos jogos nós entramos para ganhar e podemos nos classificar em primeiro no geral e decidir as próximas fases em casa. Temos que encarar com todos os jogos e se Deus quiser sair com mais um triunfo”, disse.>

Nesta temporada, Kayky tem dois gols pelo Esquadrão, além de quatro assistências. O camisa 37 classifica este como o melhor momento da carreira desde que sofreu uma lesão no joelho sofrida em julho de 2023. “Estou reconhecendo meu corpo novamente. É dia a dia, trabalhando. Com certeza é um momento em que estou crescendo, estou tendo minutagem. Estou aproveitando também, com os números, estou conseguindo ajudar a equipe quando eu entro ou começo. Se for para falar sim, é o meu melhor momento desde que voltei de lesão”, disse.>

Para o confronto, o comandante Rogério Ceni deve mandar a campo uma equipe alternativa. Cotado para iniciar como titular, Kayky tem uma nova oportunidade de mostrar evolução e garantir mais minutagem na rotação da equipe.

"É o que eu venho falando, nossa equipe tem um dos melhores elencos do Brasil, então não cabe a mim, cabe ao professor escolher o melhor time para cada partida. Eu venho trabalhando, depois de uma lesão grave que eu tive, cada dia buscando ter mais minutagem, e o que o professor determinar para a equipe, o importante sempre vai ser o Bahia ganhar" disse Kayky.>

Outros trechos da entrevista coletiva de Kayky:

Motivação para a última rodada>

"Acho que todo jogo a gente entra para ganhar. Temos que encarar como um jogo importante, onde a gente pode se classificar em primeiro geral, e isso vai ser importante porque a gente pode decidir em casa. Então é encarar como um jogo importante, que vale três pontos, liderança e o direito de jogar em casa".>

