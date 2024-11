BRASILEIRÃO

Criciúma x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Confronto desta quarta-feira (20), válido pela 34ª rodada da Série A, inicia a partir das 16h30

O Vitória vai entrar no gramado do Heriberto Hülse na 13ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada na 16ª posição do Brasileirão, com 37 pontos conquistados em 33 partidas - uma a menos que o rubro-negro.