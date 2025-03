MMA

De olho no futuro: baiano André Mascote revela quem quer enfrentar no UFC

Lutador entrará no octógono neste sábado (15), diante do espanhol Daniel Barez

Marina Branco

Publicado em 15 de março de 2025 às 15:30

André Mascote, lutador do UFC Crédito: Divulgação I UFC

Chegar ao Ultimate Fighting Championship, o UFC, significa conhecer e até lutar contra os maiores nomes do MMA mundial. Confrontos dessa magnitude podem assustar ou animar os lutadores, e para o baiano André Mascote, a segunda opção é sem dúvidas a mais verdadeira. >

Neste sábado (15), Mascote enfrentará o espanhol Daniel Barez, em sua quarta luta no campeonato em que está invicto até então. A partir daí, novos lutadores cruzarão seu caminho, e alguns deles interessam mais o baiano.>

“Depois dessa luta, eu queria enfrentar ainda mais caras que eu acredito que seriam lutas boas para mim. Não tenho nada contra ele, não gosto de lutar com brasileiro, mas eu já lutei com três, então mais um não vai ter problema”, afirma. >

“Queria enfrentar o Bruno Bulldog. Não estou desafiando ele por desrespeito, é porque ele é rankeado. Eu acredito que eu posso vencer ele”, comenta Mascote. Além do brasileiro, outra meta de André é o americano Cody Garbrandt, ex-campeão do cinturão do peso-galo. >

Bruno Bulldog, lutador do UFC Crédito: Divulgação I UFC

“Se for algum deles, eu vou ficar muito feliz com a oportunidade que o UFC vai me dar. Minha meta agora é vencer essa luta (contra Daniel), um passo de cada vez. Depois que eu vencer, algum deles vai ser desafiado naquela noite”, garante.>

Outro encontro que Mascote tem vontade de protagonizar é com o atual campeão do cinturão peso-mosca, o brasileiro Alexandre Pantoja. “Hoje em dia, pela história de vida, pelo trabalho duro, por tudo que ele passou e conquistou o cinturão, meu maior objetivo é lutar com o Pantoja. Eu não quero que ele perca antes de eu chegar ali no top da categoria e lutar com ele campeão”, desafia.>

Pantoja, campeão do UFC Crédito: Divulgação I UFC

Os desafios, no entanto, são apenas para os lutadores de sua categoria, o peso-mosca. Em outros pesos, como o peso-galo, do brasileiro Deiveson Figueiredo, conhecido como Deus da Guerra, ele prefere assistir: “O Deus da Guerra é um cara que eu sou super fã, mas ele é muito perigoso, então fico focado na minha categoria mesmo. E no Pantoja, que infelizmente é o campeão, então vai ser sempre o foco principal de qualquer um”.>