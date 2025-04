VEJA FOTOS

Drinks, vista privilegiada e comida gourmet: o que tem na área VIP do estádio do Real Madrid com ingressos de até R$ 18 mil

Setor luxuoso do Santiago Bernabéu foi inaugurado durante a semifinal da Copa do Rei

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de abril de 2025 às 15:05

Área VIP tem visão privilegiada do campo Crédito: Reprodução/Instagram

O estádio Santiago Bernabéu agora tem um novo espaço luxuoso para os torcedores. O Real Madrid inaugurou, na última terça-feira (1º), o VIP-Corporate Hospitality, um setor com vista ainda mais privilegiada para o campo e serviços exclusivos. Os ingressos podem custar até 3 mil euros (cerca de R$ 18 mil, na cotação atual) nos dias de jogos especiais, como a partida de volta da Champions League, contra o Arsenal, no dia 16 de abril.>

Área VIP do Santiago Bernabéu Crédito: Divulgação

O setor fica localizado no 10º andar do estádio e possuiu 600 m². Há alguns pacotes disponíveis, com opções de entradas individuais ou para grupos. Os mais caros oferecem estadia prévia em um lounge de hotel próximo ao Bernabéu, serviço de atendimento, buffet gourmet que começa duas horas antes de cada partida, drink de boas-vindas e vista aberta para o gramado.>

Área VIP do Santiago Bernabéu Crédito: Divulgação

Nos dias em que não há partidas do Real Madrid, o espaço se transforma em um restaurante de alta gastronomia especializado na culinária japonesa, o KŌ by 99 Sushi Bar. A estreia da área VIP aconteceu na semifinal da Copa do Rei, no empate em 4x4 com a Real Sociedad.>

Área VIP do Santiago Bernabéu Crédito: Divulgação