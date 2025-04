VOCÊ APROVA?

Ronaldo esnoba favorito e surpreende com opção inusitada de técnico para a Seleção Brasileira

Fenômeno sugeriu quatro nomes para comandar a Amarelinha, incluindo um brasileiro

"Deveria ser com muito mais velocidade do que a CBF está fazendo. Eu tentaria, na ordem: Guardiola, Jorge Jesus, Abel (Ferreira) e, se nenhum desses conseguisse, eu teria um plano com o Renato Gaúcho. Acho que ele faria uma coisa emergencial até a Copa. Seria um cara que consegue ganhar o grupo muito facilmente", falou Fenômeno.>

Dentre os citados, apenas Renato Gaúcho está livre no mercado, após deixar o Grêmio ao fim da temporada de 2024. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim deste ano, enquanto Jorge Jesus tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o encerramento do Mundial de Clubes. Já o Manchester City anunciou no fim do ano passado a renovação com Pep Guardiola por mais duas temporadas.>