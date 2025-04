NO TRIBUNAL

Técnico cotado na Seleção Brasileira pode ser preso; entenda o caso

Carlo Ancelotti prestou depoimento e negou ter cometido fraude fiscal intencionalmente



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 2 de abril de 2025 às 14:34

Carlo Ancelotti Crédito: Real Madrid/Divulgação

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti negou a um tribunal da Espanha ter cometido fraude fiscal intencionalmente. O treinador, cotado na Seleção Brasileira, é acusado de não pagar 1 milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões) em impostos relativos a direitos de imagem durante as temporadas de 2014 e 2015, quando estava à frente do clube merengue. >

O italiano prestou depoimento nesta quarta-feira (2), no dia da abertura de seu julgamento. Na quinta-feira (3), será promulgada a sentença.>

Os promotores acusaram Ancelotti em março de 2024 de ter usado empresas de fachada para esconder seus verdadeiros ganhos. Eles alegaram que o técnico italiano, por exemplo, usou uma empresa que não tinha "nenhuma atividade (econômica) real" nas Ilhas Virgens como parte de um suposto esquema.>

Ancelotti negou qualquer irregularidade antes do julgamento. Vestido com um de seus ternos azul-escuros, que usa enquanto comanda os jogos do Real, ele proclamou sua inocência sob o argumento de que não era residente fiscal da Espanha durante parte desse tempo.>

Diante desse cenário, os promotores estaduais estão buscando uma sentença de prisão de até quatro anos e nove meses por duas acusações de fraude fiscal, além de uma multa de 3,2 milhões de euros (algo em torno de R$ 19,7 milhões).>

"Já paguei a multa, o dinheiro está com eles e agora os advogados estão conversando para tentar encontrar uma solução", disse Ancelotti em março de 2024. "Vamos ver o que o juiz diz.">