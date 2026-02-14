Acesse sua conta
Bahia sofre empate no fim e fica no 2 a 2 com Jacuipense na Fonte Nova

Tricolor abriu dois gols de vantagem, mas levou o empate aos 46 do segundo tempo pela 8ª rodada do Baianão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:06

Bahia x Jacuipense
Bahia x Jacuipense Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia empatou por 2 a 2 com a Jacuipense neste sábado (14), na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Em clima de Carnaval, o Tricolor abriu vantagem no primeiro tempo, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais da etapa complementar.

Logo aos 5 minutos, Caio Alexandre marcou na primeira partida usando a camisa 8 do Esquadrão. O meio campista aproveitou cruzamento da direita, dominou e finalizou sem chances para o goleiro Marcelo. Aos 23, após jogada que começou com Sanabria, Erick apareceu para ampliar e fazer 2 a 0.

O Jacuipense reagiu ainda na etapa inicial. Aos 32 minutos, Thiago aproveitou sobra na área e diminuiu para o Leão do Sisal, mantendo o time visitante vivo na partida.

No segundo tempo, o Bahia administrava o resultado, mas viu o empate sair aos 46 minutos. Gustavo Pereira acertou chute de fora da área e decretou o 2 a 2 na Fonte Nova.

Com o resultado, o Bahia chega aos 20 pontos, mantém a liderança da primeira fase e garante a vantagem do mando de campo na semifinal e na final, disputadas em jogo único. Já o Jacuipense vai a 10 pontos e segue na briga por vaga na próxima fase.

O time comandado por Rogério Ceni volta a campo na quarta-feira (18), às 19h, contra o O’Higgins, pela ida da segunda fase eliminatória da Copa Libertadores. Pelo Baianão, o próximo compromisso será diante do Atlético de Alagoinhas, no domingo (22), fora de casa.

