Elenco principal do Bahia conta com 27 jogadores; veja a lista

Esquadrão contratou quatro atletas para 2025 e busca mais reforços

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 14:12

Elenco do Bahia voltou aos treinos após período de férias Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A temporada 2025 começou para o Bahia. Na manhã desta terça-feira (7), o elenco se apresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para as competições do novo ano. Ao todo, o Esquadrão disputará cinco torneios: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Para encarar a maratona de jogos, o tricolor manteve a base do time que disputou o último Brasileirão. Ao todo, são 23 atletas remanescentes. Desses, Thaciano tem negociação avançada com o Santos e vai deixar o Esquadrão nos próximos dias.

A conta dos "velhos conhecidos" inclui também o goleiro Danilo Fernandes, que renovou contrato por mais uma temporada, e o volante Acevedo, que foi comprado junto ao New York City, dos Estados Unidos, e firmou vínculo até dezembro de 2029. Já o goleiro Dênis Jr., que estava emprestado ao Vila Nova, voltou ao Bahia e treinou com o elenco nesta terça-feira.

O grupo ganhou também quatro reforços. O Bahia ainda não anunciou oficialmente, mas o atacante Erick Pulga, o volante Erick e os meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo estão em Salvador e passam por exames médicos.

Do quarteto, Erick Pulga chega cercado de expectativa após ter sido artilheiro da Série B, com 13 gols. O Bahia pagou cerca de R$ 18 milhões para tirar o jogador do Ceará. Já o volante Erick estava no Athletico-PR e foi comprado por cerca de R$ 28,7 milhões. O contrato dele será válido por cinco anos.

Michel Araújo e Rodrigo Nestor estavam no São Paulo e já trabalharam com o técnico Rogério Ceni. O primeiro chega em definitivo, com o Bahia pagando cerca de R$ 17 milhões. Rodrigo Nestor ficará no clube baiano emprestado até o fim do ano, mas o acordo prevê a obrigação de compra. A operação total gira na casa dos R$ 40 milhões.

A diretoria tricolor ainda está no mercado em busca de outros atletas. A prioridade do Esquadrão é a de contratar um goleiro, um zagueiro e um centroavante. Ainda esta semana, o elenco segue para Girona, na Espanha, onde realizará a pré-temporada.

Confira o elenco atual do Bahia

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Dênis Jr.;

Laterais: Gilberto, Santiago Arias, Luciano Juba, Iago Borduchi;

Zagueiros: Kanu, Gabriel Xavier, David Duarte e Vitor Hugo;

Volantes: Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas, Yago Felipe, Acevedo, Erick;

Meias: Cauly, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Michel Araújo;

Atacantes: Ademir, Biel, Rafael Ratão, Luciano Rodríguez, Everaldo e Erick Pulga.