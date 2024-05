'TRABALHO CONTINUA'

Eliminado do Nordestão, Bahia fecha primeiro semestre sem títulos e busca manter foco para a sequência da temporada

Esquadrão faz bom Brasileiro e está vivo na Copa do Brasil

Publicado em 27 de maio de 2024 às 17:21

Rogério Ceni destaca missão de não deixar o Bahia perder o foco após queda no Nordestão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A queda do Bahia nos pênaltis para o CRB, na Copa do Nordeste, tirou do tricolor as chances de conquistar um título no primeiro semestre. Depois de perder o título do Campeonato Baiano na decisão contra o Vitória, o Esquadrão tinha no Nordestão a chance de dar a volta por cima, chegar ao pentacampeonato e se isolar como o maior vencedor da competição.

Com o fim da participação no torneio regional, o Esquadrão mira agora no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, competições nas quais o clube está bem. Na Série A, a equipe é a atual vice-líder, com 13 pontos em 18 disputados, enquanto na competição mata-mata, o time avançou às oitavas de final e espera pelo adversário que será definido em sorteio.

Lambendo as feridas da queda para o time alagoano, o Bahia terá uma semana antes do próximo compromisso. No próximo domingo, o Esquadrão encara o Atlético-MG, às 16h, na MRV Arena, pela sétima rodada. A partida marcará o retorno do Brasileirão após uma pausa de duas semanas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

“O Atlético-MG é o nosso próximo adversário, e classificado à final ou não, seria um adversário dos mais difíceis de se enfrentar fora de casa. Agora tem uma escassez de jogos, uma semana e depois 11 dias por conta dos jogos da Seleção e voltamos a enfrentar o Fortaleza. É sempre melhor estar envolvido em uma final, a atmosfera é melhor, mas agora é parar, refletir e aproveitar para recuperar e treinar nesses dias”, iniciou Ceni, antes de concluir:

“Independente de estar na final ou não, a dificuldade da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, vamos continuar enfrentando. E lamentar não ter conseguido um título nesse primeiro semestre, dentro da nossa programação era importante um título. Jogamos para isso, mas não tivemos a felicidade de fazer o gol que nos levaria para a próxima fase”.

Apesar de lamentar a eliminação, o treinador tricolor afirmou que o momento é de não deixar o time perder o foco para continuar brigando na parte de cima da tabela. Ele lembrou que mesmo perdendo nos pênaltis, o Bahia fez um bom jogo e criou chances para marcar os gols, mas faltou capricho para acertar.

“Temos que continuar trabalhando, não conheço outra receita. Jogamos esse jogo como jogamos vários de Campeonato Brasileiro, do Campeonato Baiano, sempre propositivo, tentando vencer, trocamos os homens da frente por cansaço, mudamos a ideia, o estilo de jogo. Sempre tentando vencer. Infelizmente às vezes a trave atrapalha, o goleiro faz grandes defesas, como foi na cabeçada do Arias, mas criamos as oportunidades. Infelizmente não conseguimos o que era mais desejado, que era o gol”, analisou.

Outro que reforçou o coro para de que o time não pode deixar se abalar foi o meia Everton Ribeiro. Principal contratação do Esquadrão na temporada, o camisa 10 afirmou que o clube está construindo um grande time e que o trabalho vai dar frutos no médio e longo prazo.