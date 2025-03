CAMPEONATO BAIANO

Em busca de virada para ir à final, Bahia encara o Jacuipense no Joia da Princesa

Tricolor precisa reverter a vatagem construída pelo Leão do Sisal no jogo de ida

Gabriel Rodrigues

Publicado em 9 de março de 2025 às 05:00

Cauly é uma das esperanças do Bahia para vencer o Jacuipense Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de ser derrotado de virada no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia busca uma volta por cima para não ficar pelo caminho. Neste domingo (9), o tricolor encara o Jacuipense, às 18h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, em um duelo decisivo. >

A vitória por 2x1, na Fonte Nova, fez o Leão do Sisal chegar ao confronto com a vantagem de poder empatar para ir à decisão. Por isso, o Esquadrão tem que correr atrás do prejuízo. O time de Rogério Ceni precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença no tempo normal para ficar com a vaga. Um triunfo simples leva o duelo para os pênaltis. >

“É uma obrigação estar na final. Nós temos que nos concentrar. Chegar no ponto mais alto é difícil, mas não impossível. Apesar da derrota, ainda temos tempo e mais 90 minutos para reverter esse resultado. Vamos para esse jogo pensando no que nós necessitamos. Montamos elenco para ter dois times para jogar duas competições. É nossa responsabilidade e tínhamos que dar conta do recado”, avaliou o treinador.>

Até aqui, o Bahia está se dividindo em três competições: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Libertadores. Na última quinta-feira, a equipe empatou sem gols com o Boston River, no Uruguai, pelo torneio internacional. Um novo e decisivo jogo contra os uruguaios está marcado para a próxima quinta-feira (13), na Fonte Nova. Diante disso, o time não deve colocar força máxima com o Jacuipense. >

Apesar de deixar aberta a possibilidade de utilizar algumas peças do time titular, Ceni afirma que elenco foi montado para se dividir entre as competições. Assim, a tendência é a de que a base que perdeu na Fonte Nova seja mantida. >

“Repetir o time de quinta para domingo seria risco muito grande de lesão. Montamos um elenco que tem que ter condição, pode faltar uma peça ou outra... Temos que encontrar maneiras de chegar à classificação na Libertadores e ir para a final do Baiano. Essa é a nossa responsabilidade. Acho difícil repetir um time inteiro de quinta para domingo. Mas nós temos que analisar quem tem condição. Se tiver que usar determinado jogador, vamos usar. E mesmo assim digo que nós temos condição de vencer fazendo algumas trocas ou trocando o time inteiro”, completou o treinador. >

JACUPA>

Do lado do Jacuipense, o técnico Rodrigo Ribeiro pode fazer história. Ele assumiu o comando da equipe durante o Baianão, após a saída de Rodrigo Chagas, e engrenou o Leão do Sisal. O clube grená está invicto na competição e terminou a primeira fase com a segunda melhor campanha, atrás apenas do líder Vitória, o que garantiu a vantagem de jogar o segundo duelo em casa. >

O treinador deve repetir o time que bateu o Bahia na ida. A confiança é tanta, que durante o Carnaval o atacante Jefferson Baiano não titubeou ao ser questionado por um humorista sobre a classificação para a final: “Faltou pouco. No próximo jogo vamos matar eles lá dentro. É o Jacupa na final toda vida”, disse ele em tom de provocação. >