VAI PARA ONDE?

Em post nas redes sociais, Cristiano Ronaldo indica saída do Al Nassr

Suposta saída do astro pode ter relação com o desejo do jogador em disputar o Mundial de Clubes

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de maio de 2025 às 19:07

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Cristiano Ronaldo pode estar de malas prontas para defender outra equipe. O português usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para publicar uma mensagem em tom de despedida do Al Nassr, seu atual time. A suposta saída do astro pode ter relação com o desejo do jogador em estar atuando por uma das equipes que irão disputar o Mundial de Clubes.>

“Este capítulo chegou ao fim. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos”, disse Cristiano Ronaldo nas redes sociais, deixando dúvida nos torcedores e nos fãs do atleta português. Além da mensagem, o astro português publicou uma foto vestindo a camisa do clube saudita.>

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025

O presidente da FIFA, Gianni Infantino já havia afirmado que existiam conversas em andamento sobre a possibilidade do astro português jogar a Copa do Mundo de Clubes. O dirigente suíço até fez uma brincadeira incentivando os clubes a considerarem uma proposta para CR7. A revelação ocorreu durante uma transmissão ao vivo com o influenciador Speedy.>