Enquete: O que você achou da derrota do Bahia contra o Nacional na Libertadores

Tricolor abriu o placar com Jean Lucas, mas levou a virada com gols de Morales, Nico López e Milán

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 21:12

Bahia foi derrotado pelo Nacional dentro da Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A classificação do Bahia para a próxima fase da Copa Libertadores ficou para outro dia. Nesta quarta-feira (7), o Esquadrão entrou em campo contra o Nacional, do Uruguai, com a esperança de vencer e esperar pelo jogo do Internacional para comemorar o feito. Durante o confronto, os tricolores saíram na frente, mas levaram a virada dos uruguaios na Arena Fonte Nova. A derrota por 3x1 na 4ª rodada da fase de grupos foi a primeira do clube dentro de casa na história da competição e deu fim à sequência de cinco jogos com triunfos. >

Com mais chances de abrir o placar, o primeiro tempo do confronto terminou zerado. Apesar da baixa eficiência nas finalizações, o Bahia esteve mais próximo de chegar ao gol. Logo na volta do intervalo, Jean Lucas abriu o placar. Dez minutos depois, o lateral Morales aproveitou a bola parada para deixar tudo igual. Mais eficiente na partida, o Nacional chegou à virada com Nico López após contra-ataque. No final, MIlán ampliou a vantagem uruguaia.>

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, contra o Flamengo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 21h, no Maracanã. O próximo jogo do Esquadrão pela Copa Libertadores será na próxima quarta (14), contra o Atlético Nacional, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.>