PENDURANDO AS CHUTEIRAS

Entenda programa da Fifa para ajudar jogadores pós-aposentadoria

Em sua primeira edição, 70 jogadores, jogadoras e treinadores de 30 países diferentes participaram do evento

A FIFA realizou nesta semana o Players Executive Programme, programa com o objetivo de ajudar jogadores após a aposentadoria a entrarem no mercado de trabalho do futebol. A iniciativa capacita atletas e ex-atletas para encararem a nova realidade para assumirem cargos dentro do esporte. >