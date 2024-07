SÉRIE A

Everaldo vê Bahia focado em recuperar bom desempenho após derrotas em casa: ‘Aprender com os erros’

Artilheiro do Esquadrão no Campeonato Brasileiro também falou sobre a necessidade do time finalizar mais

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 19:12

Everaldo lamentou derrotas e alertou o Bahia para aprender com os erros cometidos Crédito: Letícia Martins / E.C Bahia

Perto de confirmar o fim do primeiro turno com uma campanha histórica, os dois últimos jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro não terminaram da forma como a torcida esperava. Duas partidas em casa e duas derrotas para equipes que brigam contra o rebaixamento na competição. Apesar da queda de rendimento, o atacante Everaldo contou - em entrevista coletiva - que a equipe está empenhada em aprender com os erros e se recuperar na Série A

Queda de rendimento

“O campeonato é longo. Estamos terminando agora o primeiro turno. Estamos fazendo um bom campeonato, superando as expectativas de várias pessoas. Acho que a gente tem condições de brigar na ponta de cima. Campeonato é isso. Às vezes vai ganhar do líder e perder do lanterna. Flamengo é assim, Palmeiras. Só que a gente tem que saber que tem que minimizar os erros e as chances disso voltar a acontecer. As duas derrotas em casa são bastante doloridas. A gente vinha em uma sequência boa e tem que servir de alerta. Mostramos em vários jogos, inclusive nos que a gente perdeu, que temos condições de ganhar desses times. Temos que aprender com os erros”.

Foco na recuperação

“Não vou mentir que a gente contava com os triunfos em casa contra Corinthians e Cuiabá. Mas não tem que lamentar. É focar no próximo jogo. E terminar o turno com 33 pontos, contando com triunfo amanhã, tem muita coisa para acontecer no segundo turno. O campeonato é longo, difícil, mas o principal é esse jogo de amanhã. Temos que voltar a vencer, a pontuar. Temos que sair desse lugar que estamos porque tem duas rodadas que a gente não pontua. Independente das perdas que tivemos, vamos com força total para conquistar esse triunfo. Temos que voltar a pontuar”.

Jogo contra o pior mandante

“São dados. A gente tem que chegar lá e colocar em prática. Não podemos pensar que vai ser jogo fácil. Jogo difícil em Goiânia, clima mais seco, diferente. Mas o Campeonato Brasileiro não tem adversário fácil. O que temos que fazer é ter maior atenção para o que vem acontecendo nos últimos jogos não venha acontecer agora quarta-feira. Quem vê o Bahia brigando em cima e o Atlético-GO lá embaixo fica criando expectativa e achando que vai ser fácil. Não vemos dessa maneira aqui dentro. É manter os pés no chão e focar no nosso trabalho”.

Finalizações

“De fato, a gente tem que finalizar mais. A precisa finalizar mais, principalmente de fora da área, onde, às vezes, se cria mais espaço. Os times sabem que nosso time constrói bem o jogo. A maioria dos nossos gols tem sido dentro da área. E os times que nos enfrentam estudam isso e fecham os espaços dentro da área. Consequentemente abre o espaço de fora da área, onde a gente pode aproveitar mais as oportunidades para finalizar. Mas a gente teve chances dentro da área também e não fomos tão efetivos assim”.

Chances perdidas

“A gente se cobra nas revisões que o Rogério faz com a gente. A gente vem trabalhando mais em relação a isso. Às vezes tem o mérito do outro lado, pegando os goleiros em fases boas. A gente tem que melhorar, obviamente”.

Folga antes do Corinthians atrapalhou?

“Não porque a gente vinha em uma sequência muito grande de jogos e viagens. Estava sendo bem cansativo. E a gente precisa. E não só como jogador. Fisiologicamente o pessoal passou que era importante essa folga para dar descanso. Não vejo dessa forma”.

Time com emocional abalado?

“Não vejo dessa forma. Talvez isso tenha sido olhando de fora. Acredito que a gente poderia ter tomado decisões melhores. Mas não vejo que houve tensão ou algo parecido. O problema é o resultado. A gente não conquistou o resultado contra o Cuiabá e Corinthians. E aí criam algumas teses. Se tivesse ganho não teria nada disso”.

Acha que deve voltar a jogar como centroavante?

“Eu não tenho que achar nada. Quem tem que achar é o Rogério. Ele que é o comandante. Estou aqui para ajudar. Isso não está em minhas mãos, ele que decide. Enfim, a gente vem trabalhando desde o começo do ano e está dando certo. Perdemos dois jogos seguidos em casa e é difícil. Não é por conta de um resultado que tem que se criar uma tempestade em um copo d'água”.

Opinião sobre contratações