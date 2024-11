OSCILAÇÃO

Everton Ribeiro sai em defesa de Rogério Ceni, mas reconhece má fase do Bahia: 'Faltou um título'

Jogador diz que elenco teve conversa para buscar vaga na Libertadores na reta final

O Bahia vive mais uma fase de oscilação na temporada. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o tricolor voltou a apresentar futebol abaixo do esperado e ligou alerta na luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Internamente, o próprio elenco reconhece que o momento é ruim.

Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, nesta segunda-feira (4), o meia Everton Ribeiro falou sobre a fase da equipe e defendeu o técnico Rogério Ceni. De acordo com o camisa 10, o time precisa dar a volta por cima, mas, apesar de não ter conquistado títulos na temporada, o trabalho é bom.

"A gente vem num bom momento, apesar da derrota lá [contra o Vasco]. A gente estava em uma crescente. É normal a oscilação em um campeonato muito disputado. As equipes se reforçaram. A gente continua na briga por Libertadores e sabe das nossas qualidades e objetivos. É mais com a gente dentro de campo do que com repertório. Rogério [Ceni] tem feito bom trabalho desde o ano passado. Esse ano a equipe melhorou e está brigando por Libertadores, que é muito desejada. O que fica dentro de campo é com nós jogadores", iniciou o meia, antes de completar: