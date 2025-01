DÍVIDAS

'Ex-jogadores estão promovendo inverdades', rebate Botafogo em nota

O clube recebeu um ultimato de seus jogadores, afirmando que não se reapresentarão a menos que recebam os valores devidos

Marina Branco

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 16:42

Time do Botafogo campeão da Libertadores Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo divulgou uma nota em resposta ao ‘ultimato’ dado por seus jogadores nesta quinta-feira (9). Sob ameaça de não se reapresentarem ao clube na próxima terça-feira (14), os atletas pediram o pagamento das dívidas que o Fogão tem com seu elenco até a véspera do primeiro treino do ano.

Na nota, o clube afirma que a Conmebol repassou a premiação do título da Libertadores para a CBF no dia 20 de dezembro. A Confederação, por sua vez, passou o valor para o Botafogo no dia 27 de dezembro, quando a equipe de finanças e administração da SAF do clube estava de férias.

Por isso, o clube se comprometeu a pagar as premiações devidas em até 20 dias úteis após o recebimento dos valores, prazo que não ultrapassa o dado pelos jogadores.

Outra questão se refere ao pagamento da rescisão de integrantes do elenco que deixaram o clube na virada do ano. Sobre isso, o Botafogo afirmou que parte desses jogadores solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual para tal.

Por isso, a SAF teria negado a reconfiguração do que já havia sido acordado entre as partes. “Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal”, comentou a nota.

Em relação às declarações desses atletas, o clube afirmou que espera que “a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos”.

“O Botafogo vive um momento esportivo e institucional único em sua história e segue envidando todos os esforços para continuar a trilha pelo seu caminho de vitórias”, finalizou o clube.

Entenda a situação

Cada vez mais, a dívida do Botafogo com seus jogadores toma proporções maiores. Dessa vez, o elenco ameaçou não se apresentar para o treinamento caso os pagamentos devidos a eles pelo clube não sejam cumpridos até 14 de janeiro.

Os jogadores botafoguenses mandaram uma mensagem para Thairo Arruda, CEO do clube, exigindo o pagamento até o dia 13, condicional à reapresentação no dia 14. No momento, o Fogão está devendo aos jogadores as premiações pela Libertadores, além de ter atrasado valores de 13º salário e férias.

Além das dívidas com os que podem boicotar os treinos, são exigidos também os pagamentos das relativas a jogadores que já saíram do clube na virada do ano, mas não receberam tudo que deveriam por suas rescisões. Do lado do Botafogo, a defesa é de que pagamentos de salários e outras questões trabalhistas estão em dia, deixando apenas premiações ainda por pagar.

Inicialmente, os valores deveriam ter sido pagos até 30 de dezembro, mas a data foi adiada para a última terça-feira, 7 de janeiro. Sem pagar, o Botafogo definiu o dia 17 deste mês como novo prazo (inclusive para as rescisões), mas os jogadores cobram o valor para antes da data.

Dentro do clube, a visão sobre o ultimato dado pelos jogadores é de que os empresários dos atletas teriam influenciado a decisão de faltar à reapresentação, segundo o Globo Esporte, já que muitos deles têm comissões e luvas ainda devidas pelo clube para receber.