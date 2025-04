ROLÉ ALEATÓRIO?

Fãs brincam após Ronaldinho Gaúcho lamentar morte de Papa Francisco: 'Deve estar no conclave'

Pontífice era fã de futebol e chegou a se encontrar com o ex-jogador em algumas ocasiões

O Papa Francisco ganhou uma série de homenagens póstumas após sua morte, na última segunda-feira (21). Entre as personalidades que se despediram do pontífice nas redes sociais, está o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. A publicação, porém, acabou sendo alvo de brincadeiras dos torcedores.>

"Descanse em paz, Papa Francisco", escreveu R10. Nos comentários, vários seguidores lembraram os 'rolés aleatórios' do Bruxo e até levantaram a chance de o pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002 aparecer no conclave - o processo que escolhe um novo Papa na Igreja Católica.>

"Ronaldinho Gaúcho deve tá lá no Conclave, mais um role aleatório", escreveu uma pessoa. "Capaz do Ronaldinho parar lá no meio do conclave do jeito q ele é aleatório", brincou outra. "Não importa o momento, R10 estará sempre lá", assegurou uma terceira.>