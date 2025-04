DESPEDIDA CHEGANDO

Fim de uma era: De Bruyne surpreende e anuncia que deixará o Manchester City

Astro belga chegou ao clube inglês em 2015 e conquistou 16 títulos neste período



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 4 de abril de 2025 às 10:15

De Bruyne deixará o Manchester City no final da temporada Crédito: Manchester City/Divulgação

É o fim de uma era no Manchester City. Após dez temporadas, o meia Kevin de Bruyne, de 33 anos, anunciou que deixará o clube ao final desta temporada - prazo no qual se encerra seu atual contrato. O jogador, que é titular e ídolo da equipe inglesa, decidiu não renovar e ficará livre no mercado. O novo destino ainda não foi revelado pelo astro.>

O meio-campista revelou sua decisão por meio de uma carta, divulgada no Instagram. "Irei direto ao ponto e deixá-los saber que estes serão meus últimos meses como jogador do Manchester City. Não é fácil escrever isso, mas como jogadores sabemos que, eventualmente, este dia chega. Ele está aqui, e vocês merecem ouvir primeiro de mim", escreveu o jogador. Com isso, o clube continua o desmonte do elenco multicampeão no pior ano de Pep Guardiola à frente do comando técnico.>

De Bruyne chegou ao Manchester City em 2015, ainda antes do início da era Pep Guardiola no clube. Um dos destaques do Wolfsburg na temporada anterior, ele havia tido uma passagem apagada pela Inglaterra, no Chelsea, anos antes, foi contratado por 52 milhões de libras e, desde a primeira temporada, se mostrou um dos destaques da equipe.>

Aos 33 anos, disputou 413 partidas com a camisa do Manchester City, com 106 gols no período - primeiro meio-campista do City desde Colin Bell, na década de 1970, a ultrapassar a marca de 100 gols. O clube também anunciou nesta sexta-feira que irá promover homenagens ao ídolo ao longo dos próximos jogos.>

Nesta temporada, já eliminado da Liga dos Campeões, e longe da disputa pelo título do Campeonato Inglês, o City tem a oportunidade de conquistar, na FA Cup (Copa da Inglaterra), um último troféu para encerrar a passagem do belga pelo país.>

"Dia triste. O que ele nos deu e sua humanidade, sua influência na última década, será impossível imaginar (o City) sem ele. Ainda temos dez jogos, espero que 11, espero que receba o amor e reconhecimento que merece", afirmou Pep Guardiola, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Esse 11º jogo, a qual o treinador se referiu, se trata da possível final da competição. O City encara o Nottingham Forest, pela semifinal, no dia 26 de abril.>

Em sua passagem pela Inglaterra, conquistou seis títulos do Campeonato Inglês, duas Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa e a primeira Liga dos Campeões do clube, na temporada 2022/2023. Neste mesmo ano, ajudou o City na conquista da tríplice coroa, mesmo com lesão na coxa que o tirou de combate no início de 2023/2024.>

A tendência é que De Bruyne opte por um mercado alternativo, como a Arábia Saudita. Ao longo desta temporada, o meia foi questionado diversas vezes sobre uma iminente saída do City e reconheceu o interesse do Oriente Médio em seu futebol. "Na minha idade, você tem que estar aberto a tudo. Você está falando de quantias incríveis de dinheiro no que pode ser o fim da minha carreira. Às vezes, você tem que pensar sobre isso", afirmou De Bruyne, em agosto.>

Além do meio-campista, Ilkay Gundogan, que retornou ao clube com contrato de uma temporada, e Jack Grealish são outros atletas que não vivem uma grande temporada e podem deixar a agremiação. Na quinta posição do Campeonato Inglês, a equipe ainda briga por uma das vagas à próxima Liga dos Campeões.>