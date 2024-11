BRASILEIRÃO

Flamengo anuncia ausência de Gabigol contra o Atlético-MG e jogador responde

O clube afirmou que a decisão zela pela “harmonia do elenco rubro-negro”

Marina Branco

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 18:22

Gabigol no Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF / Divulgação

Gabigol não jogará a partida contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (13), por decisão da diretoria do Flamengo. De acordo com o clube, a remoção do jogador da lista de convocados é em prol da “harmonia do elenco rubro-negro”. Em resposta, Gabigol disse que subirá as rampas do Maracanã junto aos torcedores.

O departamento de futebol do Flamengo lançou uma nota informando que Gabigol não entrará em campo no próximo confronto pelo Brasileirão, e que os próximos passos do jogador serão determinados por Marcos Braz, vice-presidente do clube.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro”, afirma a nota.

“A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro”, completa.

As confusões entre jogador e clube vieram à tona após a conquista do título do pentacampeonato da Copa do Brasil, quando em meio à festa rubro-negra, Gabigol anunciou que não seguiria no Flamengo em 2025.

O atacante tem um acordo verbal com o Cruzeiro, que o tornaria o atleta mais bem pago do futebol brasileiro, com um salário de R$3 milhões. Outro clube interessado em contratar Gabigol é o Santos, time que o revelou.

Após a divulgação da nota do Flamengo, Gabigol fez uma postagem nas redes sociais, dizendo que irá ao jogo junto com a torcida, subindo as rampas do Maracanã e assistindo da arquibancada. No post, estão fotos da torcida, repostadas do perfil do clube.

Por nós, pelos nossos, SEMPRE!

Em seguida, ele publicou um esclarecimento, afirmando que está à disposição do clube, e que compareceu ao treino pré-jogo. Além disso, o jogador relembrou que seus representantes estão disponíveis para resolver situações, e reforçou que estará com a torcida amanhã.

“Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube”, afirmou.

“Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!”, completou.