FUTEBOL

Flamengo libera zagueiro da pré-temporada para 'tratar problema pessoal'

Léo Pereira deixa os Estados Unidos nesta sexta-feira (17) e retorna ao Brasil

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 16:38

Léo Pereira em treino do Flamengo nos Estados Unidos Crédito: Gilvan de Souza/CRF

O zagueiro Léo Pereira será baixa do amistoso do Flamengo contra o São Paulo, às 17h (de Brasília) de domingo (19), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O jogador foi liberado pelo clube para "tratar de um problema pessoal" e voltará ao Brasil ainda nesta sexta-feira (17). De acordo com o site Uol, um irmão do defensor faleceu durante a madrugada.

O atleta vinha treinando com o restante do grupo e foi até poupado da atividade de quinta-feira (16), em Gainesville, para controle de carga. Na ocasião, ele fez trabalho na academia.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira, presente na pré-temporada do clube nos Estados Unidos, foi liberado da delegação para tratar de um problema pessoal no Brasil. O zagueiro retorna ao país já nesta sexta-feira", informou o clube, em nota.

O rubro-negro, porém, terá dois novos zagueiros na delegação. Cleiton, que estava disputando o Campeonato Carioca, embarcou para os Estados Unidos logo após o empate com o Madureira, na última quinta-feira (16). Já Pedro Fachinetti estava na Copinha e também seguirá para a Flórida - mesmo caso do volante Lucas Vieira.