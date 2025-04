REFORÇOS

Flamengo terá retorno de quatro jogadores de seleção para enfrentar o Vitória

Confronto entre baianos e cariocas ocorre neste domingo (6), a partir das 18h30

O Vitória tem uma nova missão pela frente neste domingo (6) para tentar voltar a vencer e conquistar seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o adversário será o Flamengo. A partida, válida pela 2ª rodada do Brasileirão, acontece no Barradão, a partir das 18h30.>