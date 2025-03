NOVIDADE

Flamengo treina goleiros com bola triangular que desenvolve reflexos; conheça a Reflex-Ball

As novas táticas de treino para goleiros flamenguistas começaram no ano passado com o uso de óculos escuros

Marina Branco

Publicado em 11 de março de 2025 às 11:57

Reflex-Ball do Flamengo Crédito: Reprodução I FlaTV

Os treinamentos no futebol estão cada vez mais sofisticados, e o Flamengo está acompanhando a modernidade da preparação. Dessa vez, o clube adotou o uso da bola oval, feita para melhorar os reflexos dos goleiros do time.>

A "Reflex-Ball" tem a forma de um triângulo e custa R$ 150. Desde que adquiriu o material, o clube tem postado vídeos com os jogadores usando o novo objeto, com aparições de Matheus Cunha, Dyogo Alves e Léo Nannetti e dos preparadores Rogério Maia e Thiago Eller.>

A chegada da bola nova coincidiu com a leva de críticas de goleiros em relação às bolas dos campeonatos Carioca e Paulista. Segundo os atletas, elas são mais leves e rápidas, variando no ar e tornando mais difícil agarrá-la ou barrá-la quando quica no chão. No entanto, a Reflex não poderá ser usada em jogos.>

Entre as novidades usadas para aprimorar as técnicas de treino, já foi testado também o uso de óculos escuros, usados por Rossi no ano passado e descontinuados neste ano. A intenção é dificultar o campo de visão, fazendo o goleiro perder a visão da bola em alguns ângulos. É como se tivesse um jogador entre ele e a bola, exigindo uma reação mais repentina e treinando mais direcionadamente os reflexos.>