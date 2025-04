COPA DO BRASIL

Fluminense x Aparecidense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida está marcada para ocorrer no Maracanã, no Rio de Janeiro

O Fluminense inicia nesta terça-feira sua campanha na Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta a Aparecidense no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase. Pressionado após a derrota no clássico contra o Botafogo, o time de Renato Gaúcho busca retomar o caminho das vitórias. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>