SÉRIE A

Fluminense x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam neste sábado (3), no Maracanã

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2025 às 14:30

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

Fluminense e Sport se enfrentam neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).>

Onde assistir Fluminense x Sport ao vivo

Fluminense

O Fluminense vem de uma vitória apertada por 1x0 sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil, após ter sido derrotado pelo Botafogo no clássico carioca na Série A. A equipe inicia a rodada na 5ª posição, com 10 pontos em seis jogos. Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o atacante Germán Cano, lesionado no joelho esquerdo, e o zagueiro Thiago Silva, que segue fora. >

Sport

O Sport é o lanterna do campeonato, com apenas dois pontos em seis partidas, e ainda busca sua primeira vitória na competição. No último jogo, empatou em 0x0 com o Fortaleza. Para o confronto, o técnico Pepa contará com os retornos de Dalbert, Pablo e Rivera, que estava suspenso. >

Prováveis escalações de Fluminense x Sport

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Ganso; Canobbio, Arias e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho. >

Sport: Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, João Silva e Chico; Du Queiroz, Rivera, Carlos Alberto e Sergio Oliveira; Barletta e Arthur Sousa. Técnico: Pepa.>

Ficha do Jogo

Jogo: Fluminense x Sport >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025 - 7ª rodada>

Data: Sábado, 3 de maio de 2025>

Horário: 18h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro - RJ>