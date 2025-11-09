ALIVIADOS E FOCADOS

Fora do Z-4, Vitória recebe o Botafogo no Barradão para se distanciar da degola

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo (9), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 05:00

Erick tem sequência como defensor pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu e pôde comemorar a saída da zona de rebaixamento após a derrota do Santos. A euforia já passou e os rubro-negros podem usar a retomada como motivação para a próxima batalha pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (9), o oponente do Leão será o Botafogo. O objetivo do clube na 33ª rodada é superar os cariocas no Barradão para conseguir se distanciar da degola e se aproximar da permanência.

Atualmente com 34 pontos, a atenção do Leão se divide entre dois locais. Primeiro, os rubro-negros terão que vencer o Alvinegro dentro de casa para chegar aos 37 pontos. Depois, secar o Santos contra o Flamengo para aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Com os resultados da última rodada, o clube baiano viu a probabilidade de queda descer para 47%, enquanto a chance de rebaixamento do Peixe subiu para 50%. Os números foram calculados pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A reviravolta na competição, na visão do atacante uruguaio Renzo López, aconteceu pela preparação mental do elenco para lidar com a pressão por resultados. “Esse torneio todo jogo demanda o máximo de todo o mundo. O Jair Ventura chegou e tem nos dado muita confiança. A gente está trabalhando muito bem nos treinos e também estamos trabalhando muito a parte mental. Esse é o caminho certo. Temos que seguir assim e não tenho dúvidas que vamos conseguir nosso objetivo ao final da temporada”, disse.

Veja como foi Vitória 1x0 Inter 1 de 7

Para seguir vencendo, o Vitória vai precisar interromper uma sequência positiva do adversário, que não perde para os rubro-negros em Salvador desde 2014. Na ocasião, o Leão superou os cariocas por 2x1 pelo Brasileirão. Marcinho marcou os dois gols para a equipe baiana, enquanto Rogério descontou. Desde então, foram três resultados positivos para o Botafogo e um empate.

Os desfalques do Leão serão outra barreira para o treinador Jair Ventura, que precisará lidar com ausências importantes. Camutanga, Gabriel Baralhas e Dudu receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, enquanto Lucas Halter pertence ao time carioca e não joga por razões contratuais. Já Edu saiu da partida contra o Internacional após um choque de cabeça e está impedido de atuar pelo ativamento do protocolo de concussão. Segundo o regulamento, o atleta precisa respeitar um período de cinco dias antes de voltar a jogar.

Sem três zagueiros e dois volantes, a principal dúvida do comandante rubro-negro é sobre a manutenção ou não do sistema com cinco defensores, já que possui apenas Zé Marcos e Neris como opções para compor a zaga do Leão. O treinador, que também conta com o retorno do lateral esquerdo Ramon, não quis adiantar a decisão para a partida, mas destacou que os jogadores precisam mostrar que estão preparados para o jogo.