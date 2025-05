NESTE FIM DE SEMANA

Fórmula 1: onde assistir ao vivo e horário do GP de Miami, corrida sprint e classificação

Veja a programação completa do próximo Grande Prêmio da temporada

A prova na Flórida também vai ter a segunda corrida sprint do calendário no ano. A primeira foi disputada em março, na China, e vencida por Lewis Hamilton, da Ferrari.>

A etapa no Autódromo Internacional de Miami é relativamente nova no calendário da Fórmula 1. Ela estreou em 2022 e foi vencida por Max Verstappen. O piloto da Red Bull Racing também ganhou no ano seguinte. Já em 2024, Lando Norris, da McLaren, foi o campeão, subindo pela primeira vez ao topo do pódio na carreira.>

Neste momento, Oscar Piastri, da McLaren, lidera o campeonato, após conquistar a terceira vitória nas cinco primeiras corridas desta temporada. Com 99 pontos, o australiano é seguido por Landos Norris, seu companheiro de equipe, com 89 pontos. Max Verstappen fecha o top 3, com 87. No mundial de construtores, a McLaren, atual campeã, está em primeiro, com 188 pontos, seguida pela Mercedes e a Red Bull, com 111 e 89 pontos, respectivamente.>