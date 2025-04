DIVÓRCIO

Francês campeão do mundo culpa divórcio de Guardiola pela má fase do City: 'Desmoronaram ao mesmo tempo'

O ex-jogador Emmanuel Petit avaliou a queda de rendimento do Manchester City nesta temporada como "chocante"

Marina Branco

Publicado em 4 de abril de 2025 às 14:38

Guardiola e a esposa Crédito: Reprodução I X

A fase difícil vivida pelo Manchester City nos últimos meses tem como rosto protagonista o mesmo destacado nas boas épocas: Pep Guardiola. Técnico e personalidade do clube, ele parece estar tão intimamente relacionado ao time que até mesmo seu estado psicológico se reflete em campo, mesmo que não seja ele quem está com a posse de bola. >

É o que pensa o ex-jogador Emmanuel Petit, campeão da Copa do Mundo com a França. Para ele, a má fase do clube está diretamente relacionada ao divórcio que Guardiola vem enfrentando, enquanto se separa de sua ex-esposa Cristina Serra após 30 anos juntos.>

A crise no casamento de Pep atingiu seu ápice em dezembro de 2024, quando o ex-casal decidiu terminar o relacionamento. Em fevereiro, o processo de divórcio foi iniciado, concomitantemente com a chegada da fase complicada do City.>

"Algo se quebrou com ele. Não quero falar sobre sua vida particular, mas acho que o que aconteceu fora de campo pode ter tido um grande impacto. Talvez os jogadores tenham percebido isso. Não estou no centro de treinamento do Manchester City, mas quando você olha para esse time, não é o mesmo dos últimos anos", comentou Emmanuel ao PokerFirma sobre a situação do clube.>

Para o francês, a situação do City é definida como chocante, caracterizada como a pior fase desde a chegada de Guardiola em 2016. Desde então, foram diversas Premier League conquistadas, sendo as últimas quatro todas do City, além da primeira e única Champions League da equipe, na temporada 2022/23. >

"Estamos falando de um grupo que acabou de vencer a Premier League, de uma equipe e um treinador que deveriam atuar no mais alto nível, tanto domesticamente quanto na Champions, mas não vimos isso. A forma como eles desmoronaram ao mesmo tempo foi chocante de assistir. Eles perderam muitos jogos", opinou Petit.>

Nesta temporada, o City já foi eliminado de maneira precoce da Champions League e da Copa da Liga Inglesa, além de estar fora da corrida pelo título na Premier League. A única chance de título restante é a Copa da Inglaterra, onde o City ainda está na semifinal e disputa sua vaga na final contra o Notthingham Forest em 27 de abril.>