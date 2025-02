VÔLEI

Giba relembra lesão 'inusitada' no pênis: 'É dolorosa, bastante'

Campeão olímpico quase ficou fora de Sydney-2000 por fratura

Um dos maiores jogadores da história do vôlei, Giba quase perdeu a Olimpíada de Sydney-2000 por causa de uma lesão 'inusitada'. O ponteiro sofreu uma fratura no pênis, que o tirou de toda a fase decisiva da Liga Mundial daquele ano. Mas se recuperou a tempo e conseguiu ir aos Jogos na Austrália.>

Em entrevista ao Abre Aspas, do ge, o ex-atleta relembrou a lesão, ocorrida durante uma relação sexual. "(Risos) Eu tenho até hoje um diploma dos urologistas em casa. É uma coisa que parece boba, mas é comum. Os homens têm vergonha de falar. Isso vai acabando com a vida sexual de muitas pessoas", iniciou.>

"Quando eu falei expostamente que quebrei... o meu pênis... é isso. Aconteceu. Conversando com o médico que me atendeu, ele falou: "Giba, você não sabe o quanto isso é comum". Eu falei: "Oi?!". As pessoas precisam saber, cara, eu vou falar. E falei. É doloroso, bastante. Mas não deixem de procurar os médicos se acontecer. Na verdade, é uma pele, não tem osso. É uma pele que rasga. Sai muito sangue, o escroto fica... é absurdo", completou o ex-jogador.>