Influencer morre ao tentar descer vulcão de bicicleta no México

David Ernesto Villarreal Pérez faleceu aos 27 anos tentando descer o Pico de Orizaba

Marina Branco

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 19:59

Influenciador morre ao tentar descer vulcão de bicicleta Crédito: Reprodução I Instagram

Um influencer de esportes radicais morreu aos 27 anos em uma aventura de alto risco no México na última quarta-feira (12), após escalar e tentar descer um vulcão de bicicleta. Acompanhado de um amigo que não sofreu nenhum ferimento, David Ernesto Villarreal Pérez escalou o Pico de Orizaba e faleceu na descida. >

O pico tem seu cume a mais de 5,6 mil metros de altitude. Os dois amigos conseguiram chegar ao ponto mais alto, mas na hora de pedalarem a descida, as coisas saíram do controle. >

Vilarreal estava passando por uma região de terreno irregular chamada "El Sarcófago" quando bateu a cabeça no chão. Desmaiado com o impacto, ele sofreu fraturas por todo o corpo com a queda, de acordo com o DailyMail. >

O colega que o acompanhava, Brandon Arturo Pérez Guerrero, acionou os serviços de emergência, que demoraram a chegar pelo local de difícil acesso. Foram sete horas até a chegada dos bombeiros, que alcançaram o influencer ainda vivo e respirando. >

No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. "A área do acidente é de difícil acesso, com terreno acidentado. Isso, combinado com as condições climáticas desafiadoras naquela altitude, tornou o uso do helicóptero impossível, o que forçou que a subida e a descida fossem feitas a pé", comentou um porta-voz do governo do estado de Puebla ao DailyMail.>

Os quase 80 mil seguidores que o aventureiro acumulava no YouTube acompanharam as notícias e a despedida de Arantza Cavazos, namorada de Vilarreal, que fez postagens nas redes sociais em homenagem a ele. "Agora cuide de mim, me guie e me ame muito de qualquer montanha onde você estiver", escreveu ela.>