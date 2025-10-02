EM LONDRES

Jantar com a mãe de craque do Barcelona terá fotos VIP e ingressos de até R$ 5 mil

Sheila Ebana, mão de Lamine Yamal, será a estrela do evento em Londres, com jantar, open bar e oportunidade de fotos com fãs

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:38

Sheila ao lado de seus dois filhos, Lamine Yamal e Keyne Crédito: Reprodução/Redes sociais

Sheila Ebana, mãe do camisa 10 do Barcelona Lamine Yamal, organizou em Londres um jantar de luxo voltado para fãs de futebol, que promete ser o destaque da “Festa de Natal dos Fãs de Futebol”. Os ingressos variam de 150 a 800 euros (aproximadamente R$ 940 a R$ 5 mil) e já estão quase esgotados, segundo o convite do evento.

No pacote mais caro, o VIP, os participantes terão acesso a mesa preferencial, open bar e ainda poderão tirar fotos com Sheila Ebana, que será a grande estrela da noite. Haverá também música ao vivo com DJ e cardápio especial, mas Lamine Yamal não estará presente.

Convite do evento Crédito: Reprodução

O evento terá capacidade máxima para 400 pessoas e é restrito a maiores de 18 anos. Os tipos de ingresso são: