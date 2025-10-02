Histórico: brasileira assume liderança do ranking mundial de taekwondo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:02
Maria Clara Pacheco se tornou a número 1 do mundo na categoria até 57kg do taekwondo às vésperas do Campeonato Mundial, que será realizado entre os dias 24 e 30 de outubro, em Wuxi, na China. Aos 22 anos, a atleta teve uma temporada de destaque, conquistando dois títulos de etapas de Grand Prix — Charlotte, nos Estados Unidos, em junho, e Muju, na Coreia do Sul, em agosto, em que superou a atual campeã olímpica, a sul-coreana Kim Yu-jin, na final.
Maria Clara Pacheco
Com a marca de 147,79 pontos no ranking mundial, Maria Clara ultrapassou Kim Yu-jin, que possui 119,20 pontos, e também assumiu a liderança do ranking olímpico, consolidando sua posição como favorita para o Mundial. Ao alcançar o topo, a brasileira iguala a marca de Natália Falavigna, primeira medalhista olímpica do Brasil na modalidade.
Na carreira recente, Maria Clara já conquistou o bronze no Mundial de 2023 e ficou em sétimo lugar nas Olimpíadas de Paris, reforçando seu crescimento constante no cenário internacional.
Além de Maria Clara, outros cinco brasileiros aparecem entre os dez primeiros do ranking olímpico: Edival Pontes é 2º na categoria até 68kg masculino; Henrique Marques Rodrigues Fernandes ocupa a 5ª posição até 80kg masculino; Giovanni Aubin de Moraes é 7º até 58kg masculino; Milena Titoneli está em 8º lugar até 67kg feminino; e João Victor Souza Diniz fecha o top 10 até 68kg masculino.