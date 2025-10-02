Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Histórico: brasileira assume liderança do ranking mundial de taekwondo

Maria Clara Pacheco é a número 1 da categoria até 57kg e chega ao Mundial de Wuxi como favorita

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:02

Maria Clara Pacheco
Maria Clara Pacheco Crédito: Wander Roberto/COB

Maria Clara Pacheco se tornou a número 1 do mundo na categoria até 57kg do taekwondo às vésperas do Campeonato Mundial, que será realizado entre os dias 24 e 30 de outubro, em Wuxi, na China. Aos 22 anos, a atleta teve uma temporada de destaque, conquistando dois títulos de etapas de Grand Prix — Charlotte, nos Estados Unidos, em junho, e Muju, na Coreia do Sul, em agosto, em que superou a atual campeã olímpica, a sul-coreana Kim Yu-jin, na final.

Maria Clara Pacheco

Maria Clara Pacheco por Reprodução / World Taekwondo
Maria Clara Pacheco por Wander Roberto/COB
Maria Clara Pacheco por Gaspar Nóbrega/COB
Maria Clara Pacheco por Célio Júnior/ CBDU
Maria Clara Pacheco por Rafael Bello / COB
1 de 5
Maria Clara Pacheco por Reprodução / World Taekwondo

Com a marca de 147,79 pontos no ranking mundial, Maria Clara ultrapassou Kim Yu-jin, que possui 119,20 pontos, e também assumiu a liderança do ranking olímpico, consolidando sua posição como favorita para o Mundial. Ao alcançar o topo, a brasileira iguala a marca de Natália Falavigna, primeira medalhista olímpica do Brasil na modalidade.

Na carreira recente, Maria Clara já conquistou o bronze no Mundial de 2023 e ficou em sétimo lugar nas Olimpíadas de Paris, reforçando seu crescimento constante no cenário internacional.

Leia mais

Imagem - Seleção Brasileira tem acordo para disputar amistosos na Europa em novembro; saiba contra quem

Seleção Brasileira tem acordo para disputar amistosos na Europa em novembro; saiba contra quem

Imagem - Ancelotti convoca destaque em vitória do Botafogo sobre o Bahia para a Seleção

Ancelotti convoca destaque em vitória do Botafogo sobre o Bahia para a Seleção

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Além de Maria Clara, outros cinco brasileiros aparecem entre os dez primeiros do ranking olímpico: Edival Pontes é 2º na categoria até 68kg masculino; Henrique Marques Rodrigues Fernandes ocupa a 5ª posição até 80kg masculino; Giovanni Aubin de Moraes é 7º até 58kg masculino; Milena Titoneli está em 8º lugar até 67kg feminino; e João Victor Souza Diniz fecha o top 10 até 68kg masculino.

Mais recentes

Imagem - Seleção Brasileira tem acordo para disputar amistosos na Europa em novembro; saiba contra quem

Seleção Brasileira tem acordo para disputar amistosos na Europa em novembro; saiba contra quem
Imagem - Ancelotti convoca destaque em vitória do Botafogo sobre o Bahia para a Seleção

Ancelotti convoca destaque em vitória do Botafogo sobre o Bahia para a Seleção
Imagem - Com tropeços dos rivais, Vitória tem chance de reduzir distância para sair do Z-4 contra o Ceará

Com tropeços dos rivais, Vitória tem chance de reduzir distância para sair do Z-4 contra o Ceará

MAIS LIDAS

Imagem - Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex
01

Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex

Imagem - Fisiculturista morto pela mulher era vigiado por buracos feitos na parede, diz polícia
02

Fisiculturista morto pela mulher era vigiado por buracos feitos na parede, diz polícia

Imagem - Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil
03

Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias