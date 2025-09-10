Acesse sua conta
Jean Lucas celebra estreia na Seleção e fala sobre chance de jogar contra o Fluminense

Volante destaca aprendizado com Ancelotti

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:25

Jean Lucas entrou em campo pelo Brasil
Jean Lucas entrou em campo pelo Brasil Crédito: Reprodução

O volante Jean Lucas, do Bahia, viveu dias marcantes. Depois de vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez, no jogo contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa de 2026, o jogador já pensa no próximo desafio: a partida decisiva do tricolor baiano diante do Fluminense, nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Mesmo após enfrentar a altitude de mais de 4 mil metros em La Paz, o atleta afirmou não ter dúvidas sobre sua presença contra o Fluminense. “Amanhã eu estou pronto. Mandei mensagem para o Rogério (Ceni) já e falei que eu quero estar em campo. Mandei mensagem agora. Falei que amanhã quero estar em campo para a gente conseguir a classificação”, declarou ele.

Jean Lucas também celebrou a oportunidade de ter feito parte do grupo comandado por Carlo Ancelotti. Para ele, a estreia foi inesquecível, apesar da derrota brasileira por 1 a 0 para a Bolívia, resultado que encerrou a campanha do time canarinho na quinta posição, com 28 pontos-  a pior das Eliminatórias na história da Seleção, já classificada ao Mundial.

“Primeira experiência com a seleção brasileira foi algo inesquecível para mim. Queria hoje sair daqui com o triunfo, sair daqui com o resultado positivo, mas acho que jogar aqui é algo surreal, pesa muito”, disse.

O volante não escondeu a admiração pelo técnico. “É um cara excepcional, pra mim é o melhor treinador da história do futebol. Me ajudou nos treinamentos, conversou comigo. É um cara surreal e tenho muito o que aprender com ele”, completou.

