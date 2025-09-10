Jean Lucas celebra estreia na Seleção e fala sobre chance de jogar contra o Fluminense

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:25
O volante Jean Lucas, do Bahia, viveu dias marcantes. Depois de vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez, no jogo contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa de 2026, o jogador já pensa no próximo desafio: a partida decisiva do tricolor baiano diante do Fluminense, nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.
Mesmo após enfrentar a altitude de mais de 4 mil metros em La Paz, o atleta afirmou não ter dúvidas sobre sua presença contra o Fluminense. “Amanhã eu estou pronto. Mandei mensagem para o Rogério (Ceni) já e falei que eu quero estar em campo. Mandei mensagem agora. Falei que amanhã quero estar em campo para a gente conseguir a classificação”, declarou ele.
Jean Lucas também celebrou a oportunidade de ter feito parte do grupo comandado por Carlo Ancelotti. Para ele, a estreia foi inesquecível, apesar da derrota brasileira por 1 a 0 para a Bolívia, resultado que encerrou a campanha do time canarinho na quinta posição, com 28 pontos- a pior das Eliminatórias na história da Seleção, já classificada ao Mundial.
“Primeira experiência com a seleção brasileira foi algo inesquecível para mim. Queria hoje sair daqui com o triunfo, sair daqui com o resultado positivo, mas acho que jogar aqui é algo surreal, pesa muito”, disse.
O volante não escondeu a admiração pelo técnico. “É um cara excepcional, pra mim é o melhor treinador da história do futebol. Me ajudou nos treinamentos, conversou comigo. É um cara surreal e tenho muito o que aprender com ele”, completou.