Buscando repetir dobradinha na base, Bahia enfrenta o Ceará pela final do Nordestão Sub-20

Tricolor enfrenta o Vozão no primeiro duelo da grande final, em Fortaleza; partida começa às 19h

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:00

Kauê Furquim marcou um dos gols do Bahia na semifinal Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

É uma quarta-feira de decisões para o Bahia. Além da segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, o torcedor tricolor volta suas atenções para o duelo contra o Ceará, na primeira partida da grande final da Copa do Nordeste Sub-20. A bola rola no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 19h.

Após conquistar a dobradinha regional e estadual com o elenco principal, o Esquadrão busca repetir o feito com a equipe sub-20. Para chegar na decisão, a equipe passou em primeiro lugar do Grupo C, com sete pontos em três jogos. Nas quartas de final, bateu o Piauí por 1x0 e venceu o clássico Ba-Vi por 3x1 na semifinal para chegar na decisão. Com 11 gols durante a campanha, o time possui o melhor ataque do torneio, empatado com Vitória e Fortaleza.

Já o Vozão fez campanha similar na primeira fase, com sete pontos e a liderança do Grupo B. Na sequência, venceu o Sport por 2x1 nas quartas e passou nos pênaltis pelo Fortaleza nas semifinais, após empate em 0x0 no tempo normal.

Para a partida de quarta, o técnico Leonardo Galbes deverá contar com o retorno de jogadores utilizados por Rogério Ceni na goleada sobre o Confiança, no último sábado (6). Um deles é o volante Sidney, que foi titular na partida. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (9), ele celebrou a oportunidade de estar em mais uma decisão com a equipe sub-20.

“É um prazer estar nessa final, contra uma equipe muito bem treinada, tradicional, que tem dentro do seu processo de formação competência e continuidade. Sabemos do tamanho do desafio e da dificuldade que vem pela frente, assim como foi contra o nosso rival”, afirmou.

Outros destaques da campanha tricolor são o meia Roger Gabriel e o atacante Gabriel Carioca. Com três gols no campeonato, ambos dividem a segunda posição da artilharia, atrás apenas de Michael Fashanu, do Fortaleza. Eles devem ser titulares no duelo. O torcedor também deve ficar de olho em Kauê Furquim, contratado junto ao Corinthians no último mês de agosto, que marcou o terceiro gol do Bahia na semifinal.

“A Copa do Nordeste foi muito importante para o desenvolvimento dos nossos jogadores, nos deu oportunidade para dar minutos para outros jogadores, para enxergar outras pessoas que estavam inseridas no processo e nos ofertou jogos de bom nível”, disse Galbes.

Além do bicampeonato regional, o Esquadrão busca vencer o segundo troféu na temporada. A final ocorre quase um mês após a equipe conquistar o sétimo título consecutivo do Baianão Sub-20. O comandante tricolor destaca a importância dos títulos na consolidação do projeto dos Pivetes de Aço.