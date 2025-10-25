Craque do Bahia se declara para esposa: 'Ao seu lado tudo ficou mais leve'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 14:57
O camisa 10 e capitão do Bahia, Everton Ribeiro, surpreendeu a esposa com uma declaração de amor neste sábado (25). Nas redes sociais, o atleta publicou um texto emocionante para a companheira, Marília Nery, com quem está casado há mais de 18 anos.
"Foram dias difíceis, mas ao seu lado tudo ficou mais leve. Obrigado por todo o apoio, cuidado, carinho, dedicação e amor. Você é meu presente de Deus", escreveu o jogador na legenda de um carrossel com fotos ao lado da esposa.
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery
A declaração acontece após o susto sofrido pelo jogador nos últimos dias. Everton foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por cirurgias no dia 6 de outubro. Como parte do tratamento, o jogador passou a tomar hormônio da tireoide em comprimidos permanentemente. Ele voltou aos treinos na última terça-feira (21).
"Nos tornamos ainda mais um só, como Ele ordenou, e eu sou abençoado por ter você comigo em cada passo. Que Deus continue guiando e abençoando nossa família sempre. Te amo pra sempre e sempre mais! Sou tu", finalizou o jogador. Emocionada, Marília Nery respondeu à declaração. "Eu não estava preparada.Ô meu amor, meu lindo! Eu estou e estarei com você, não importa a circunstância. Deus é tão bom com a gente que os momentos ruins se tornam pequenos diante de tantos bons, ótimos, maravilhosos e inesquecíveis. Na saúde e na doença. Eu amo nossa história. Te amo pra sempre. Sou tu", publicou.