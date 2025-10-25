Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Craque do Bahia se declara para esposa: 'Ao seu lado tudo ficou mais leve'

Camisa 10 e capitão do Esquadrão, Everton Ribeiro surpreendeu Marília Nery nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 14:57

Everton Ribeiro e Marília Nery
Everton Ribeiro e Marília Nery Crédito: Reprodução/Instagram

O camisa 10 e capitão do Bahia, Everton Ribeiro, surpreendeu a esposa com uma declaração de amor neste sábado (25). Nas redes sociais, o atleta publicou um texto emocionante para a companheira, Marília Nery, com quem está casado há mais de 18 anos. 

"Foram dias difíceis, mas ao seu lado tudo ficou mais leve. Obrigado por todo o apoio, cuidado, carinho, dedicação e amor. Você é meu presente de Deus", escreveu o jogador na legenda de um carrossel com fotos ao lado da esposa. 

Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery

Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram
1 de 8
Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery por Reprodução/Instagram

A declaração acontece após o susto sofrido pelo jogador nos últimos dias. Everton foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por cirurgias no dia 6 de outubro. Como parte do tratamento, o jogador passou a tomar hormônio da tireoide em comprimidos permanentemente. Ele voltou aos treinos na última terça-feira (21). 

"Nos tornamos ainda mais um só, como Ele ordenou, e eu sou abençoado por ter você comigo em cada passo. Que Deus continue guiando e abençoando nossa família sempre. Te amo pra sempre e sempre mais! Sou tu", finalizou o jogador. Emocionada, Marília Nery respondeu à declaração. "Eu não estava preparada.Ô meu amor, meu lindo! Eu estou e estarei com você, não importa a circunstância. Deus é tão bom com a gente que os momentos ruins se tornam pequenos diante de tantos bons, ótimos, maravilhosos e inesquecíveis. Na saúde e na doença. Eu amo nossa história. Te amo pra sempre. Sou tu", publicou. 

Leia mais

Imagem - Everton Ribeiro volta a treinar após cirurgia para tratar câncer

Everton Ribeiro volta a treinar após cirurgia para tratar câncer

Imagem - Everton Ribeiro fala sobre descoberta de câncer e cirurgia na tireoide: 'Fui pro quarto e chorei sozinho'

Everton Ribeiro fala sobre descoberta de câncer e cirurgia na tireoide: 'Fui pro quarto e chorei sozinho'

Imagem - Câncer de tireoide: entenda a doença e o processo de recuperação de Everton Ribeiro

Câncer de tireoide: entenda a doença e o processo de recuperação de Everton Ribeiro

Tags:

Bahia Everton Ribeiro Marília Nery

Mais recentes

Imagem - Brasileiro João Fonseca vence espanhol e vai disputar maior final da carreira

Brasileiro João Fonseca vence espanhol e vai disputar maior final da carreira
Imagem - Saiba em qual canal vai passar Vitória x Corinthians ao vivo

Saiba em qual canal vai passar Vitória x Corinthians ao vivo
Imagem - Bahia visita São Paulo para encerrar má fase fora de casa e entrar no G-4

Bahia visita São Paulo para encerrar má fase fora de casa e entrar no G-4

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada