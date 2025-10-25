DECLARAÇÃO DE AMOR

Craque do Bahia se declara para esposa: 'Ao seu lado tudo ficou mais leve'

Camisa 10 e capitão do Esquadrão, Everton Ribeiro surpreendeu Marília Nery nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 14:57

Everton Ribeiro e Marília Nery Crédito: Reprodução/Instagram

O camisa 10 e capitão do Bahia, Everton Ribeiro, surpreendeu a esposa com uma declaração de amor neste sábado (25). Nas redes sociais, o atleta publicou um texto emocionante para a companheira, Marília Nery, com quem está casado há mais de 18 anos.

"Foram dias difíceis, mas ao seu lado tudo ficou mais leve. Obrigado por todo o apoio, cuidado, carinho, dedicação e amor. Você é meu presente de Deus", escreveu o jogador na legenda de um carrossel com fotos ao lado da esposa.

Everton Ribeiro publica homenagem para esposa, Marília Nery 1 de 8

A declaração acontece após o susto sofrido pelo jogador nos últimos dias. Everton foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por cirurgias no dia 6 de outubro. Como parte do tratamento, o jogador passou a tomar hormônio da tireoide em comprimidos permanentemente. Ele voltou aos treinos na última terça-feira (21).