Saiba em qual canal vai passar Vitória x Corinthians ao vivo

Alan Pinheiro
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 12:00
O Barradão será palco de um confronto decisivo neste sábado (25), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória, em busca de deixar a zona de rebaixamento, recebe o Corinthians, que tenta consolidar reação na tabela. A bola rola às 16h e o duelo promete fortes emoções em Salvador. Confira onde assistir, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.
A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).
Elenco do Vitória sem contar os garotos da base
Em boa fase no Brasileirão, o Rubro-Negro tenta emplacar a terceira vitória consecutiva para ultrapassar o Santos e sair do Z-4. O time de Jair Ventura vem embalado após vencer o próprio Peixe fora de casa, em confronto direto, e chega motivado para jogar diante de sua torcida.
O treinador terá os retornos de Renato Kayzer, Erick, Camutanga e Dudu, que cumpriram suspensão na rodada anterior. A única baixa confirmada é o lateral-direito Raúl Cáceres, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.
O Timão busca manter o embalo após vencer o Atlético-MG por 1 a 0 na última rodada. A equipe comandada por Dorival Júnior tenta somar pontos fora de casa para se afastar de vez da zona de rebaixamento.
O técnico, porém, terá desfalques importantes: o goleiro Hugo sofreu uma luxação no ombro e está fora, assim como Matheuzinho e Maycon, suspensos. Vitinho e André seguem no departamento médico. Por outro lado, há expectativa de retorno do zagueiro André Ramalho e do meia Carillo.
Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Corinthians: Felipe Longo; Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)