PELA HISTÓRIA

Bahia defende vantagem e busca feito histórico na Copa do Brasil contra o Fluminense

Equipe venceu por 1x0 na primeira partida das quartas de final e se aproxima da sua primeira semifinal na história da competição

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 05:00

Luciano Juba foi o autor do gol do triunfo tricolor na partida de ida Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Estádio Mário Filho, Rio de Janeiro. Palco de final de Copa do Mundo, Olimpíada e final de Libertadores, o Maracanã está acostumado a viver a história do futebol. Se foi esse o lugar onde o Bahia conquistou o seu primeiro título nacional, é para lá que o clube retorna em busca de uma classificação histórica para a semifinal da Copa do Brasil.

Para isso, a equipe deverá superar o Fluminense no segundo duelo das quartas de final da competição. Após vencer a primeira partida por 1x0, o tricolor só precisa do empate para avançar de fase. Em caso de triunfo simples da equipe carioca, a classificação será decidida nos pênaltis. A bola rola às 19h.

O Esquadrão chega com moral depois de conquistar a Copa do Nordeste, após vencer o Confiança em dois jogos. Pensando na decisão contra o Flu, o técnico Rogério Ceni poupou alguns titulares na última semana. Em coletiva de imprensa após a partida do último sábado, Ceni comentou sobre a gestão dos minutos do elenco e projetou o confronto de hoje.

“Se não formos no nosso limite, no nosso máximo, não teremos chance. Se quisermos ter chance de ir à semifinal, o que seria um feito enorme para o time, teremos que entregar o máximo de todos. Por isso que tentamos equilibrar um pouco a minutagem dos jogadores nas finais. É uma pena Ademir e Pulga estarem lesionados neste momento, ajudariam muito. Mas estamos tentando dentro do que nós temos”, falou o técnico.

A missão no Rio de Janeiro não será fácil. O Esquadrão perdeu os últimos cinco jogos disputados contra o Flu como visitante, tendo marcado gol em apenas um deles. Além disso, não vence o adversário em solo carioca desde 2011, quando ganhou por 1x0, em duelo válido pelo Brasileirão daquele ano. Desde então foram três empates e sete derrotas, com quatro gols marcados e 16 sofridos.

Outro tabu que a equipe deverá superar é o de nunca ter ido além dos oito melhores na Copa do Brasil. Ao todo, o Esquadrão chegou nove vezes às quartas de final, sendo eliminado em todas as ocasiões. Um alento para o torcedor é o fato de a equipe ter vencido a primeira partida do confronto, o que não havia ocorrido nas outras oportunidades.

Já o clube carioca busca superar um jejum de três jogos sem triunfos. A última vez que o rival venceu um jogo foi há cerca de um mês, quando bateu o América de Cali pela Copa Sul-Americana. No período, o Flu perdeu para o Red Bull Bragantino e empatou com o Santos, pelo Brasileirão, além da derrota para o Bahia pela Copa do Brasil.

“Meu maior sonho com o Bahia é ganhar um título nacional. (...) Temos concorrentes pesados, mas vamos sempre tentar chegar ao ponto mais alto, que seria um título brasileiro. Temos uma oportunidade agora, ainda é longe, mas acho que, nos próximos anos de projeto, a chance aumenta cada vez mais”, completou Ceni.

Desfalques

O Bahia terá sete desfalques para o duelo. Recém-contratado, o zagueiro Luiz Gustavo já atuou pelo Vasco no torneio e não pôde ser inscrito. Pulga e Ademir seguem se recuperando de lesão, enquanto Kanu, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo estão em processo de transição física e não serão utilizados na partida. Além dos lesionados, o tricolor teve uma baixa de última hora: o atacante Lucho Rodríguez foi vendido para o Neom SC, da Arábia Saudita, e já viajou para assinar com o novo clube.

A dúvida fica quanto a disponibilidade do volante Jean Lucas. Convocado por Carlo Ancelotti nesta data Fifa, o meia está na Bolívia, onde a Seleção Brasileira jogou contra a equipe local, e viajou em voo fretado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Rio. Outro convocado foi Arias, que serviu a seleção colombiana e não deve estar disponível para o jogo.

Após estrear pela equipe nacional, na derrota por 1x0 contra a equipe boliviana na última terça (9), Jean Lucas garantiu estar pronto para a decisão. "Já mandei mensagem para o Rogério [Ceni] falando que eu quero estar no campo para conseguirmos essa classificação", disse na zona mista.