ACIDENTE

Jogador croata é encontrado morto na Espanha

Jakov Jelkic, de 24 anos, jogava pelo FC Granges-Paccot e foi identificado em um porto no litoral espanhol

A polícia espanhola foi acionada pelo hotel onde Jakov estava hospedado, e encaminhada para o porto de Alicante. No mar, o corpo do atleta foi encontrado, após morte classificada como acidental. >

Imagens de câmeras de segurança nas proximidades provaram que o jogador havia saído de uma boate na madrugada de sábado, levantando suspeitas de que ele teria caído na água e se afogado no mar. Outro fator que reforça a teoria é a garantia de Cristian Plazas, porta-voz da polícia, de que Jelkim teria bebido álcool antes do acidente. >

O jogador estava na Espanha junto com sua equipe, clube da terceira divisão suíça. Eles chegaram no dia 31 de janeiro, e estavam seguindo a rotina de treinos. Na sexta-feira (31), Jelkim saiu com os colegas de time, e não retornou. >

Desde o alerta do hotel, a família do atleta movimentou as redes sociais para encontrá-lo. O corpo foi identificado apenas na segunda-feira (3), às 17h30 da tarde. Na véspera, o corpo de uma mulher cadeirante já havia sido encontrado no mesmo porto de Jelkim.>