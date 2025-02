SANTA BÁRBARA

Casal é sequestrado e morto a tiros no interior da Bahia

Homem já havia sido preso por tráfico de drogas

Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (31), em Santa Bárbara, a 36 km de Feira de Santana. Segundo apuração da TV Subaé, os corpos de Marcelo Carvalho de Cerqueira, 30, e Isabelle dos Santos Oliveira, 26, foram encontrados pela Polícia Militar com marcas de tiros na zona rural do município. >

De acordo com a Polícia Civil, homens armados invadiram a residência do casal, algemaram os dois e os levaram para o local de execução. Marcelo havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas. A polícia investiga autoria e motivação do homicídio.>