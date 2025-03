POLÊMICO

Jornalista pede proibição de atletas da Premier League na Seleção e critica zagueiro: 'Um hipopótamo'

Murillo teve atuação criticada após derrota do Brasil para a Argentina

"Tem que baixar uma lei que jogador da Premier League é proibido de ser convocado para a Seleção Brasileira. Aquele Murillo é um hipopótamo, ele parecia um boi em campo. E é considerado um dos cinco melhores zagueiros da Premier League. Se esse é um dos cinco principais zagueiros da Premier League, a Premier League é um lixo, uma bosta. Então, precisa parar com esse negócio de Premier League. Quantos jogadores da Argentina jogam na Premier League? O goleiro, o zagueiro que cagou no pau no gol do Brasil [Romero], Enzo [Fernández] e Mac Allister, quatro. Os principais jogadores da Argentina não jogam lá", disse durante debate.>