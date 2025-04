POLÊMICA

Jornalistas da ESPN voltam de suspensão após críticas à gestão de Ednaldo Rodrigues

Segundo Gian Oddi, a direção afastou os profissionais envolvidos no programa por não informar a pauta do programa com antecedência

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de abril de 2025 às 18:47

Paulo Calçade, Gian Oddi, William Tavares, Vitor Birner e Pedro Ivo Almeida durante o programa que levou ao afastamento Crédito: Reprodução/ESPN

Os seis jornalistas da ESPN que foram suspensos após discutir as denúncias publicadas pela revista "Piauí" sobre a gestão de Ednaldo Rodrigues na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltaram a participar do programa 'Linha de Passe'. Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares realizaram críticas durante o programa, na última segunda-feira (7).>

Segundo Gian Oddi, a direção da ESPN afastou os profissionais envolvidos no programa por não informar a pauta do programa com antecedência, para que passasse em uma análise interna, de forma que a emissora pudesse se preparar para possíveis retaliações.>

“A argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção da ESPN possa estar preparada para as consequências e possa saber argumentar, certos processos deviam ser seguidos e esses processos não foram seguidos, a gente acatou e ficou dois dias fora”, detalhou o jornalista.>

O afastamento aconteceu na terça-feira (8). Com isso, a edição do programa foi composta por André Pilhal, André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi . A escala de transmissão das partidas também teve de ser ajustada.>