Juventude x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda na busca por somar os primeiros três pontos no Brasileirão, o Vitória encara o Juventude, nesta terça-feira (11), no estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 8ª rodada da competição. Enquanto o Vitória vai entrar em campo na última colocação, o adversário é o 12º colocado do Brasileirão, com 9 pontos conquistados em seis partidas - uma a menos que o rubro-negro. Confira informações sobre a partida.