Kanu sofre lesão na face e Bahia pode ter estreia contra o Internacional no Brasileirão

Esquadrão tem baixas no elenco por lesões e suspensões

Publicado em 25 de julho de 2024 às 16:12

Kanu machucou o rosto e não tem presença garantida contra o Inter Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de arrancar um empate aos 53 minutos do 2º tempo e evitar a derrota para o Atlético-GO, o Bahia mira agora um novo compromisso na Série A. Neste sábado (27), o tricolor recebe o Internacional, às 20h, na Fonte Nova, em jogo que abre o segundo turno do Brasileirão. Com problemas por suspensões e lesões, Rogério Ceni será forçado a mudar o time outra vez e pode ter uma dupla de zaga inédita no torneio.

A defesa é um dos quebra-cabeças que o treinador terá que resolver antes da partida contra o Inter. Titular do tricolor, o zagueiro Kanu cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Atlético-GO, mas sofreu uma lesão na face e deve continuar fora do time.

O zagueiro machucou o rosto e sofreu um afundamento na região da face. Ele não precisará de cirurgia e usará uma máscara de proteção, mas ainda não foi liberado pelo departamento médico. Sem o defensor, as primeiras opções seriam as de escalar Cuesta ou Rezende na função, mas a dupla recebeu o terceiro amarelo e está fora de ação.

Se Kanu não ficar à disposição, Ceni será obrigado a promover uma estreia no Campeonato Brasileiro. David Duarte, Marcos Victor e Vitor Hugo são as opções para o setor e ainda não disputaram uma partida sequer na Série A.

Dos zagueiros disponíveis, David Duarte foi quem mais atuou pelo Bahia em 2024 Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Do trio, David Duarte foi que mais atuou na temporada. Ele entrou em campo dez vezes entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. A última partida dele foi no jogo de ida da final do estadual, em março. Já Marcos Victor, que começou o ano na equipe alternativa, disputou somente cinco jogos no ano e também não atua há quatro meses.

Vitor Hugo, por outro lado, vive situação diferente. Ele voltou ao Bahia após período de empréstimo ao Panathinaikos. Pelo clube grego, o zagueiro disputou dez jogos, o último em abril. Inicialmente o tricolor não divulgou se ele seria utilizado por Rogério Ceni, mas o jogador passou a ser relacionado a partir do confronto com o Corinthians e ficou no banco nos dois últimos duelos da equipe.

“Temos desfalques, não tivemos Biel, Ademir. Infelizmente perdemos o Oscar [Estupiñan], a contratação que tentamos fazer [Luciano Rodríguez] tem as suas complicações. Ademir se lesionou no último jogo. Kanu que machucou, Caio Alexandre suspenso. Não é fácil, mas vamos tentar sempre manter o Bahia no ponto mais alto, tentar se manter entre esse grupo de primeiros colocados”, analisou o treinador após o empate em Goiânia.

AUSÊNCIAS E RETORNO

Além dos desfalques na defesa, meio-campo e ataque também são problemas. Jean Lucas recebeu o terceiro amarelo e também está fora contra o Inter. Machucados, Cicinho, Ademir e Biel completam a lista de desfalques. Os jogadores serão avaliados nos próximos dias, mas dificilmente terão chance de jogar.